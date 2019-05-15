Путин сожалеет, что договоренности по СВПД разрушаются

"Мы всегда поддерживали этот договор, долго работали над ним вместе с нашими партнерами. Ключевую роль в подписании этого договора, нужно прямо сказать, сыграл сам Иран и Соединенные Штаты, мы были рядом, помогали всем участникам этого процесса", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров.

Он выразил надежду, что "эта помощь была эффективной, если она дошла до своего логического завершения, до подписания СВПД".