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Путин сожалеет, что договоренности по СВПД разрушаются 

РИА Новости + ещё 1 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия всегда была сторонницей СВПД, жаль, что договоренности разрушаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда поддерживали этот договор, долго работали над ним вместе с нашими партнерами. Ключевую роль в подписании этого договора, нужно прямо сказать, сыграл сам Иран и Соединенные Штаты, мы были рядом, помогали всем участникам этого процесса", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров.
Он выразил надежду, что "эта помощь была эффективной, если она дошла до своего логического завершения, до подписания СВПД".
"Мы сожалеем, что договор разрушается, наша позиция известна всем партнерам, в том числе американским, мы выступали за сохранения этой договоренности", — сказал Путин.
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