Захарову сравнили с Хиллари Клинтон 

Интернет-пользователи увидели сходство официального представителя МИД России Марии Захаровой с бывшим госсекретарем и кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон.
Речь идет о портрете Захаровой, который она разместила в своем Instagram.
Один из комментаторов сравнил официального представителя российского внешнеполитического ведомства с Клинтон. «Здравствуйте. Извините, но не то. Что-то от Хиллари», — считает alisultan4678.
В то же время публикация собрала множество восторженных откликов.
«Красавица!», «Очень красиво», «Шикарный портрет шикарной женщины!», «Железная леди», «Какая вы красивая!», «Взгляд уверенный», — пишут интернет-пользователи.
На этом красивом лице, мы читаем: враг не пройдет», — отметила monika_ily.
Внешний облик Захаровой не раз оказывался в центре внимания. Так, в прошлом году в Сети обсуждали, как она в разноцветном платье принимала участие в мероприятии, предполагающем, что все гости придут в белых нарядах.
А в апреле Захарова разоблачила появившуюся в СМИ ложь о своей шубе.