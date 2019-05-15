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Захарову сравнили с Хиллари Клинтон 

Деловая газета «Взгляд» 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи увидели сходство официального представителя МИД России Марии Захаровой с бывшим госсекретарем и кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон.
Речь идет о портрете Захаровой, который она разместила в своем Instagram.
Один из комментаторов сравнил официального представителя российского внешнеполитического ведомства с Клинтон. «Здравствуйте. Извините, но не то. Что-то от Хиллари», — считает alisultan4678.
В то же время публикация собрала множество восторженных откликов.
«Красавица!», «Очень красиво», «Шикарный портрет шикарной женщины!», «Железная леди», «Какая вы красивая!», «Взгляд уверенный», — пишут интернет-пользователи.
На этом красивом лице, мы читаем: враг не пройдет», — отметила monika_ily.
Внешний облик Захаровой не раз оказывался в центре внимания. Так, в прошлом году в Сети обсуждали, как она в разноцветном платье принимала участие в мероприятии, предполагающем, что все гости придут в белых нарядах.
А в апреле Захарова разоблачила появившуюся в СМИ ложь о своей шубе.
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Комментарии5
Политика , Хиллари Клинтон , Мария Захарова , МИД , Демократическая партия США , США
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