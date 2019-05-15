Захарову сравнили с Хиллари Клинтон

Речь идет о портрете Захаровой, который она разместила в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) 15 Май 2019 в 3:41 PDT Один из комментаторов сравнил официального представителя российского внешнеполитического ведомства с Клинтон. «Здравствуйте. Извините, но не то. Что-то от Хиллари», — считает alisultan4678.

В то же время публикация собрала множество восторженных откликов.

«Красавица!», «Очень красиво», «Шикарный портрет шикарной женщины!», «Железная леди», «Какая вы красивая!», «Взгляд уверенный», — пишут интернет-пользователи.

На этом красивом лице, мы читаем: враг не пройдет», — отметила monika_ily.

Внешний облик Захаровой не раз оказывался в центре внимания. Так, в прошлом году в Сети обсуждали, как она в разноцветном платье принимала участие в мероприятии, предполагающем, что все гости придут в белых нарядах.

А в апреле Захарова разоблачила появившуюся в СМИ ложь о своей шубе.