Путин встретился с президентом Австрии 

Владимир Путин в Сочи в санатории "Русь" начал переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Российский лидер, открывая диалог, отметил внеблоковый статус Австрии в Европе. Именно это, по его словам, помогает дипломатическим отношениям Вены и Москвы.
"Господин президент, вы вспомнили подписание договора 1955 года. Этим договором Советский Союз сыграл в этом решающую роль, был возвращен не только в полном объеме суверенитет Австрии, но Австрия закрепилась в Европе как нейтральное государство. Мы это очень ценим, господин президент. Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня", — заявил Путин.
В переговорах от российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, зампред правительства Дмитрий Козак, помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков. Австрийская делегация представлена федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Карин Кнайссль, чрезвычайным и полномочным послом Йоханнес Айгнер. Это первый официальный визит Ван дер Беллена в Россию в качестве главы государства.