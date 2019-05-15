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Нарышкин допустил возможность встречи с главой ЦРУ 

ТАСС + ещё 8 15 мая 2019
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключает возможности встречи с главой ЦРУ Джиной Хэспел в ближайшее время. Об этом он заявил журналистам в среду.
"Да, это возможно", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча с Хаспел в ближайшее время.
Он заявил, что в беседе с госсекретарем США Майклом Помпео выразил пожелание возобновить контакты спецслужб двух стран и их взаимодействие на более высоком уровне.
"Вчера в такой совсем краткой беседе на ногах после основной беседы с господином Помпео я передал вот такие мои ощущения и выразил пожелания, чтобы мы возобновили контакты и взаимодействие на более высоком уровне", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждалось ли сотрудничество спецслужб на встрече с госсекретарем 14 мая.
Нарышкин отметил, что "на фоне такого усилившегося внутриполитического конфликта в США и с приходом Джины Хэспел такие контакты, они, конечно, не то чтобы прекратились — мы ведем обмен оперативной информацией, особенно по тематике борьбы с международным терроризмом, но все это, конечно, немножко спало".
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Комментарии1
Политика , США , Сергей Нарышкин , ЦРУ , ИТАР-ТАСС
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