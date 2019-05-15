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Пушков прокомментировал новые украинские санкции 

Р-Спорт + ещё 3 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Киева расширить список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины.
Пушков указал на недальновидность Киева, который, по его словам, не предусмотрел возможность ответных мер со стороны Москвы. Сенатор отметил, что такое развитие событий стало бы очередным ударом по украинской экономике, которая уже потеряла многие миллиарды долларов.
"В войне санкций Украина неизбежно проигрывает", — написал Пушков в Twitter.
Ранее кабинет министров Украины расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу в страну, включив в него удобрения, сельхозпродукцию, транспорт, цемент и фанеру.
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Политика , Алексей Пушков , Правительство Украины
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