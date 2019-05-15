Пушков прокомментировал новые украинские санкции

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Киева расширить список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины

Пушков указал на недальновидность Киева, который, по его словам, не предусмотрел возможность ответных мер со стороны Москвы. Сенатор отметил, что такое развитие событий стало бы очередным ударом по украинской экономике, которая уже потеряла многие миллиарды долларов.

"В войне санкций Украина неизбежно проигрывает", — написал Пушков в Twitter.