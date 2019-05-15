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В Кремле отследили выполнение поручений Путина 

Российская Газета + ещё 6 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
В Кремле предоставят статистику невыполнения поручений президента. Те, кто не на лучшем счету, известны и в Кремле, и в правительстве, объяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У правительства есть свой контрольный механизм, и председатель правительства получает всю полноту информации о статистике и объемах выполнения поручений. И есть контрольное управление в администрации президента, которое также ведет строгий учет", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос про тех, кого накануне премьер-министр Дмитрий Медведев назвал разгильдяями и обвинил в невыполнении поручений главы государства.
"Безусловно, какие-то поручения корректируются, исполнители иногда выступают с инициативой по продлению сроков, — констатировал Песков. — Иногда аргументация признается обоснованной, иногда нет".
"Хорошо известны те, кто не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений, известны и в правительстве, и в администрации президента", — заметил пресс-секретарь главы государства и обещал запросить статистику.
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Комментарии4
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ
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