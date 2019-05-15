В Кремле отследили выполнение поручений Путина

В Кремле предоставят статистику невыполнения поручений президента. Те, кто не на лучшем счету, известны и в Кремле, и в правительстве, объяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"У правительства есть свой контрольный механизм, и председатель правительства получает всю полноту информации о статистике и объемах выполнения поручений. И есть контрольное управление в администрации президента, которое также ведет строгий учет", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос про тех, кого накануне премьер-министр Дмитрий Медведев назвал разгильдяями и обвинил в невыполнении поручений главы государства.

"Безусловно, какие-то поручения корректируются, исполнители иногда выступают с инициативой по продлению сроков, — констатировал Песков. — Иногда аргументация признается обоснованной, иногда нет".