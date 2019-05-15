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Медведев встретился со своим бывшим преподавателем 

РИА Новости + ещё 3 20 часов назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду встретился со своим бывшим преподавателем — правоведом, профессором юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, академиком Георгием Толстым.
Председатель правительства подарил Толстому сборник статей "Кодификация российского частного права 2019" под своей редакцией, который был представлен на нынешнем Петербургском международном юридическом форуме. Книга посвящена актуальным проблемам частного и гражданского права, а 91-летний академик, в свою очередь, является профессором кафедры гражданского права СПбГУ.
Толстой, сам выпускник Ленинградского университета, являлся преподавателем кафедры гражданского права. Вместе с другими юристами, в том числе Медведевым, Толстой создал учебник "Гражданское право". Это пособие неоднократно переиздавалось и было удостоено премии правительства РФ в области образования за 2001 год. Толстой — автор более 200 научных трудов, монографий, а также нескольких автобиографических книг. Он был преподавателем в университете не только Медведева, но и президента России Владимира Путина.
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Политика , Видео , Общество , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Правительство РФ
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