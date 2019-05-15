Медведев встретился со своим бывшим преподавателем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду встретился со своим бывшим преподавателем — правоведом, профессором юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, академиком Георгием Толстым.

Председатель правительства подарил Толстому сборник статей "Кодификация российского частного права 2019" под своей редакцией, который был представлен на нынешнем Петербургском международном юридическом форуме. Книга посвящена актуальным проблемам частного и гражданского права, а 91-летний академик, в свою очередь, является профессором кафедры гражданского права СПбГУ.