Захарова объяснила охраннику из США, что такое демократия

Разговор состоялся перед встречей главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.

"Пока ждали боссов, разговорились с американским безопасником", — пишет Захарова.

По ее словам, сотрудник американской охраны поинтересовался у нее, кто же открывает дверь Лаврову.

"Сам справляется, у нас же демократия", — иронично ответила Захарова.

Накануне в Сочи прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео. Лавров и Помпео беседовали почти три часа.