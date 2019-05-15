Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем разговоре с охраной из США на полях встречи в Сочи. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Разговор состоялся перед встречей главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.
"Пока ждали боссов, разговорились с американским безопасником", — пишет Захарова.
По ее словам, сотрудник американской охраны поинтересовался у нее, кто же открывает дверь Лаврову.
"Сам справляется, у нас же демократия", — иронично ответила Захарова.
Накануне в Сочи прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео. Лавров и Помпео беседовали почти три часа.