Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова объяснила охраннику из США, что такое демократия 

Газета.Ru 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем разговоре с охраной из США на полях встречи в Сочи. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Разговор состоялся перед встречей главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.
"Пока ждали боссов, разговорились с американским безопасником", — пишет Захарова.
По ее словам, сотрудник американской охраны поинтересовался у нее, кто же открывает дверь Лаврову.
"Сам справляется, у нас же демократия", — иронично ответила Захарова.
Накануне в Сочи прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео. Лавров и Помпео беседовали почти три часа.
Газета.Ru: последние новости
Дату инаугурации Зеленского предложили у Порошенко Путин поддержал бесплатное питание для школьников Шансы Порошенко и Тимошенко стать премьером оценили в Раде
Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , США , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал10
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты332
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского451
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки144
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение