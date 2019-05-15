Получение вида на жительство в РФ собираются упростить 

Отдельным категориям иностранных граждан предлагается упростить предоставление разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России. Законопроект кабмина на эту тему будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Об этом заявил журналистам председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Спикер сообщил, что документ поступил в Госдуму и уже направлен в профильные комитеты. Отметим, что основной законопроект и сопутствующие появились в думской базе.
Глава нижней палаты также рассказал о значении предлагаемых нововведений.
— Те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки.
Подготовить необходимые для этого изменения в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин, напомнил парламентарий. Он также отметил, что главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России.
По его словам, "в первую очередь это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн". Ранее, напомнил Володин, президент РФ упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
— И Государственная Дума поддержит дальнейшие шаги, которые направлены на восстановление справедливости по отношению к тем, с кем у нас один язык, общая история и культура, — заверил глава нижней палаты.
Законопроект предлагает без учета квоты, утверждаемой правительством РФ, выдавать разрешение на временное проживание иностранцам, которые являются гражданами Украины. Это касается тех, кто постоянно проживает на территории Украины и признаны беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.
Иностранцам, владеющим русским языком, также предлагается упростить порядок предоставления разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.
Законопроект, кроме того, устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание — с шести до четырех месяцев. Другая новация предполагает существенное расширение круга иностранцев, которые могут получить вид на жительства без разрешения на временное проживание. Это, в частности, лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, а также дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно проживают на территории РФ. В списке также иностранцы, которые сами либо их родственники по прямой восходящей линии были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР.
Также вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получить в соответствии с законопроектом высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.
В ГД также внесены поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают с 3,5 до 5 тыс. рублей размер госпошлины за выдачу вида на жительство. Это связано с введением бессрочного вида на жительство.