Получение вида на жительство в РФ собираются упростить

Отдельным категориям иностранных граждан предлагается упростить предоставление разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России . Законопроект кабмина на эту тему будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Об этом заявил журналистам председатель нижней палаты Вячеслав Володин

Спикер сообщил, что документ поступил в Госдуму и уже направлен в профильные комитеты. Отметим, что основной законопроект и сопутствующие появились в думской базе.

Глава нижней палаты также рассказал о значении предлагаемых нововведений.

— Те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки.

Подготовить необходимые для этого изменения в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин , напомнил парламентарий. Он также отметил, что главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России.

По его словам, "в первую очередь это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн". Ранее, напомнил Володин, президент РФ упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.

— И Государственная Дума поддержит дальнейшие шаги, которые направлены на восстановление справедливости по отношению к тем, с кем у нас один язык, общая история и культура, — заверил глава нижней палаты.

Законопроект предлагает без учета квоты, утверждаемой правительством РФ , выдавать разрешение на временное проживание иностранцам, которые являются гражданами Украины. Это касается тех, кто постоянно проживает на территории Украины и признаны беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Иностранцам, владеющим русским языком, также предлагается упростить порядок предоставления разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.

Законопроект, кроме того, устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание — с шести до четырех месяцев. Другая новация предполагает существенное расширение круга иностранцев, которые могут получить вид на жительства без разрешения на временное проживание. Это, в частности, лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, а также дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно проживают на территории РФ. В списке также иностранцы, которые сами либо их родственники по прямой восходящей линии были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР.

Также вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получить в соответствии с законопроектом высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.

В ГД также внесены поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают с 3,5 до 5 тыс. рублей размер госпошлины за выдачу вида на жительство. Это связано с введением бессрочного вида на жительство.