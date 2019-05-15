Эксперт оценил встречу Путина и Помпео

Встреча президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео снизила градус конфронтации между двумя странами, положив начало к диалогу России и Соединенных Штатов, хотя иллюзий по поводу существенного потепления отношений строить не нужно, противоречия остаются, но, возможно, по каким-то вопросам удастся договориться, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым , также госсекретаря принял президент России Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года. Помпео заявил, что президент РФ Владимир Путин "очень хорошо" знает проблематику российско-американских отношений, и поэтому встреча в Сочи прошла продуктивно.

"Я бы характеризовал итоги переговоров, как снижение градуса конфронтации. Администрация Трампа возвращается к той политической стратегии, которая изначально планировалась им в отношении России: как мы помним, американский президент говорил о том, что он будет сочетать жесткий разговор с Москвой с желанием поладить с Путиным и вести достаточно прагматическую политику", — сказал Слатинов РИА Новости.

Эксперт добавил, что на это стремление Трампа оказывала огромное влияние жесткая истерическая политическая кампания по обвинению его в связях с Россией. "Этот фактор Трамп не мог сбрасывать со счетов, но после обнародования доклада Мюллера градус истеричности, сила давления на Трампа ослабли. Трамп в известной степени реабилитировался", — пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, важен еще фактор роста уровня поддержки американского президента, который отмечается в последнее время, что придает Трампу уверенность, чтобы не радикально сменить политику в отношении России, но вернуться к первоначальной идеи — сочетания жесткости и реалистичности в отношениях с Москвой.

Наличие диалога лучше его отсутствия

По словам Слатинова, в американской администрации сейчас работают люди жесткие, но они геополитические реалисты, которые понимают, что с Россией необходим диалог по ряду вопросов, которые решить без РФ невозможно.

"Поэтому сегодня будет отстроена повестка дня этого диалога России и США. И этот диалог и взаимодействие будет продолжатся. Это вовсе не означает преодоления противоречий, они остаются, но градус конфронтационности и истеричности спадет", — отметил Слатинов.

Эксперт подчеркнул, что при этом не стоит строить никаких иллюзий: интересы России и США серьезно расходятся, но "наличие диалога лучше его отсутствия". "Возможно, по каким-то вопросам удастся договориться", — не исключил политолог.

Неслучайное совпадение

Еще одним фактором, который влияет на установление диалога между Россией и США, является торговая война Соединенных Штатов и Китая, отметил Слатинов.

Он пояснил, что внешнеполитическая доктрина США предусматривает, что Америка должна проводить более реалистичную и прагматичную политику, не сковывая себя в рамках различных союзов. "Они должны вести гибкую прагматичную политику, основанную на взаимодействии и сделках с разными государствами, исходя из собственных интересов прежде всего. В рамках этой логики ключевой соперник США — это Китай… Хотя Россия не союзник, но она сейчас нужна США, а очередное обострение торгово-экономических отношений США с Китаем и желание наладить диалог с Москвой — это не случайное совпадение", — полагает аналитик.

По его мнению, для США во взаимодействии с РФ сейчас важно, чтобы Россия сильно не сближалась с КНР.