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Надбавку к зарплате губернатора Хакассии признали незаконной 

Рамблер 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Прокуратура республики Хакассия признала незаконной поправку в региональный закон, согласно которой губернатор Валентин Коновалов и чиновники местного правительства могут получать прибавку к зарплатам в размере четырёх окладов, сообщает РЕН ТВ.
В апреле в региональный закон «О государственных должностях Республики Хакасия» и постановление республиканского правительства «Об утверждении Порядка осуществления доплат к должностному окладу» были внесены изменения, позволяющие главе Хакасии Валентину Коновалову, а также членам регионально кабинета министров получать прибавку к зарплате, превышающую оклад в четыре раза. Раньше доплата исчислялась размером одной зарплаты.
Сотрудники надзорного ведомства посчитали, что эти поправки противоречат федеральному законодательству и признали их незаконными.
По словам автора статьи, это не первая спорная инициатива хакасского правительства. Ранее эксперты заявили, что после вступления Коновалова в должность главы республики было принято решение о снижении прожиточного минимума для населения, который по сравнению с 2018 годом был снижен более, чем на 1,5 процента.
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Политика , РЕН ТВ , Республика Хакасия
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