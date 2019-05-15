Аксенов оценил экономический эффект от Крымского моста

Сергей Аксенов. После ввода в эксплуатацию Крымского моста среднемесячная интенсивность грузоперевозок между материком и полуостровом увеличилась почти в 2,5 раза, а поток туристов — более чем на треть. Об этом заявил глава Крыма

— Транспортный переход — важнейший элемент экономической безопасности региона, — написал глава Крыма в Facebook. — Почти пять лет сообщение с материком во многом зависело от капризов природы. От 20 до 30 дней в году паромная переправа не работала из-за непогоды. Это создавало определенное напряжение, в том числе по поставкам топлива, лекарственных препаратов, продовольствия.

Но самый мощный эффект, считает Аксенов, можно наблюдать в туристической сфере: по итогам 2018 года зафиксирован рост количества посетивших полуостров туристов на треть, а в майские праздники 2019 года — на 40 процентов по сравнению с 2019 годом.

— Мост сам стал одной из главных достопримечательностей, важным туристическим объектом, визитной карточкой региона, — считает Аксенов. — Важно не только экономическое, но и символическое значение Крымского моста. Это символ мощи России, ее возрождения, ее способности творить историю, символ нашего единства и уверенности в завтрашнем дне.

Аксенов уверен, что не меньший эффект даст ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста в декабре 2019 года.

— Он позволит поставлять большую часть продукции железнодорожным транспортом, что повлияет на ее конечную стоимость, — уверен Аксенов. — Надеюсь, что в комплексе с другими мерами — строительством в Крыму и Севастополе крупных логистических центров и увеличением объемов выпуска собственной продукции, это поможет нам стабилизировать цены.