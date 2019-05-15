В Приамурье депутат задекларировал доход в три копейки

Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал за 2018 год доход в 3 копейки.

"Декларированный годовой доход за 2018 год — 0,03 рубля", — следует из данных, размещенных на сайте парламента региона.

Транспортные средства в декларации Труша не указаны, в пользовании народного избранника значится квартира площадью 49,1 "квадрата".

Труш имеет образование дизайнера по интерьеру, окончил Амурский государственный университет (АмГУ). В его краткой трудовой биографии среди прочего указаны работа ассистентом на кафедре дизайна АмГУ, а также индивидуальная предпринимательская деятельность.

В 2017 году, согласно декларации, доходы у депутата отсутствовали.