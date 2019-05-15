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В Приамурье депутат задекларировал доход в три копейки 

Р-Спорт + ещё 7 15 мая 2019
Фото: страница Сергея Труша в Instagram
Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал за 2018 год доход в 3 копейки.
"Декларированный годовой доход за 2018 год — 0,03 рубля", — следует из данных, размещенных на сайте парламента региона.
Транспортные средства в декларации Труша не указаны, в пользовании народного избранника значится квартира площадью 49,1 "квадрата".
Труш имеет образование дизайнера по интерьеру, окончил Амурский государственный университет (АмГУ). В его краткой трудовой биографии среди прочего указаны работа ассистентом на кафедре дизайна АмГУ, а также индивидуальная предпринимательская деятельность.
В 2017 году, согласно декларации, доходы у депутата отсутствовали.
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