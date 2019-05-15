Смогут ли США остановить поставки Турции С-400

Турция рассматривает предложение США о том, чтобы на год отстрочить покупку российских С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее газета Bild, также ссылаясь на осведомлённых собеседников, информировала о решении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и вовсе отказаться от приобретения российских средств ПВО. Несмотря на оперативное опровержение турецкими официальными лицами подобной информацию, есть повод задуматься: не являются ли подобные утечки последней попыткой сорвать невыгодную Соединённым Штатам сделку, особенно если учесть, что первые поставки С-400 Турецкой Республике должны начаться уже в июле.

Вашингтон неоднократно выражал своё недовольство решением Анкары закупить российские С-400 под предлогом несовместимости системы со стандартами НАТО , членом которого Турция является. Доходило до шантажа в отношении Анкары с требованием выбрать, что ей важнее: членство в альянсе или российские системы. Затем в ход пошли уже ставшие привычным инструментом американской внешней политики угрозы санкциями, которые так и не перешли в практическую плоскость. Наконец, последним ультиматумом стала возможность запрета на поставки Турции истребителей пятого поколения F-35.

На фоне последнего витка обострения ситуации, подогреваемого неопределённостью в отношении сирийских курдов, в Турции заявили и о возможности закупки истребителей в других странах — если США всё-таки сорвут сделку. Сразу же после этого Рособоронэкспорт подтвердил переговоры о возможности покупки Турцией российских Су-57.

Почему мы покупаем С-400? Потому что у нас есть срочная потребность в системе ПВО. Мы и так являемся партнёрами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму. В настоящее время по этому вопросу нет никаких проблем. Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте — там, где будут предложены самые лучшие технологии, — заявлял РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Потеря контракта на поставку истребителей станет ощутимым ударом для Вашингтона, учитывая планы Турции на приобретение порядка 100 единиц F-35. Так что, пока разговоры о замене американских истребителей на российские пока лишь остаются желанием российских властей, не подкреплённым заявлениями с турецкой стороны. Вместе с тем отступать от своей позиции по С-400 США не намерены, а значит и исключать такой сценарий пока рано. Опасения американцев о возможности получения Россией характеристик F-35 — в случае их поставки Турции —тоже не сняты. Помимо опасений ослабления «натовской солидарности» и предотвращения попыток Москвы сыграть на противоречиях союзников по блоку, США придерживаются политики жёсткой конкуренции на рынке торговли вооружением и военной техники. Под давлением уже находились Индия, Катар, Индонезия и Филиппины, которые проявляли заинтересованность в ВТС с Россией.

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В случае с Турцией США предлагают закупить американские ЗРК Patriot взамен С-400, однако озвучиваемая сумма сделки сильно значительно превышает стоимость российских систем. Так сумма потенциального соглашения с США оценивается в 3,5$ млрд, стоимость заключённого в 2017 году контракта на поставку четырёх дивизионов С-400 — в 2,5$ млрд

Тимур Ахметов эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), проживающий в Анкаре:

Чем ближе сроки поставки, тем больше необычных новостей о якобы отказе Турции от сделки. Я не вижу значительного прогресса в переговорах Турции и США по вопросу С-400. Турция несколько раз предлагала американской стороне сформировать совместную техническую комиссию, которая могла бы объективно исследовать безопасность обмена данными с российских радаров. США отклонили предложение Турции, завуалировано указывая на то, что их беспокоит не проблема доступа России к секретам современного американского самолёта.