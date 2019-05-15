Встреча Путина с Помпео продолжалась полтора часа

Сочи завершилась встреча президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео. Разговор продлился более полутора часов и, судя по всему, стороны оценивают его положительно. Еще до начала встречи российский лидер отметил, что в Вашингтоне есть настрой к началу восстановления отношений между двумя странами, однако прорыва в российско-американском диалоге в Москве не чувствуют.

Президент России Владимир Путин в резиденции Бочаров ручей принял госсекретаря США Майка Помпео, который ранее провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым . Разговор главы РФ и американского дипломата длился чуть более полутора часов.

С российской стороны на встрече присутствовали Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин , помощник президента Юрий Ушаков и директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

От американцев на переговорах были посол США в России Джон Хантсман , спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер.

Помощник президента Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Помпео «неплохим» и «предметным», а также добавил, что стороны подтвердили начало выправления отношений между нашими странами, однако прорывов пока что нет.

«Нет, прорывов пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой появился с американской стороны», — сказал Ушаков.

Кроме того, он отметил, что Трамп готов к встрече с Путиным в Осаке , Москва со своей стороны также выразила открытость и готовность к контактам.

Президент России и американский госсекретарь обсудили целый спектр проблем международной повестки, в том числе договор о СНВ-3. Сейчас в Вашингтоне намерены добиться продления действия этого соглашения, что особенно актуально в условиях приостановки США своего участия в договоре о Ракетах средней дальности (Москва зеркально ответила на этот шаг Вашингтона).

Еще до начала переговоров Владимир Путин напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого у него «сложилось впечатление, что глава Белого дома настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес».

Путин также подчеркнул, что Москва неоднократно высказывала желание восстановить отношения.

«Надеюсь, что сейчас для этого создаются необходимые условия», — отметил президент.

В открытой для прессы части беседы с Помпео Путин упомянул недавний доклад спецпрокурора Роберта Мюллера , назвав его «объективным» и отметив, что он подтверждает отсутствие сговора между РФ и действующей администрацией США

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом, он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь», — сказал Путин.

Помпео еще по итогам переговоров с Лавровым подтвердил, что Трамп привержен цели улучшить отношения с Россией, что в интересах всего мира.

До аудиенции с Путиным Лавров и Помпео побеседовали по различным вопросам около трех часов. Ранее российская сторона заявила, что будут обсуждаться такие темы, как Сирия, Венесуэла, ситуация вокруг ядерной программы Ирана и Северной Кореи.

Лавров также рассказал журналистам, что передал Помпео неофициальный меморандум о фактах американского вмешательства в российские дела. В свою очередь, Помпео рассказал, что надеется, что «вмешательство» России в выборный процесс не повторится. Обмен заявлениями означает, что стороны пока не готовы оставить болезненный вопрос в прошлом.

Этот визит Помпео — первый для чиновника в должности госсекретаря. В октябре 2018 года президент России в качестве специального посланника президента США принимал в Кремле помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона

Тогда в открытой части беседы Путин напомнил Болтону о государственном гербе США. Он изображает орлана, который держит в лапах пучок стрел и оливковую ветвь.

«Оливковую ветвь я вам не привез», — сказал Болтон.

Визит Болтона произошел в то время, когда Вашингтон заявил о решении покинуть ДРСМД. Путин отметил, что хотел бы поговорить с Болтоном как специалистом в области разоружения.

Стоит отметить, что накануне встречи с Помпео Путин председательствовал на заседании, посвященном проблемам ВПК, где заявил о необходимости создавать новые виды вооружений, которых еще нет у потенциальных противников.

Позже журналисты в этой связи поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова , является ли совещание по вопросам вооружения накануне встречи с Помпео сигналом для американской стороны. Однако представитель главы РФ призвал не искать «теорий заговора», отметив, что совещание по этим вопросам было запланировано заранее.

Пока вопрос о том, произойдет ли встреча президентов России и США на саммите «большой двадцатки» в японской Осаке, остается открытым. Песков заявил во вторник, что официальных инициатив от Вашингтона на этот счет в Кремль не поступало.