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Встреча Путина с Помпео продолжалась полтора часа 

ТАСС 14 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин завершил во вторник вечером встречу с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба Кремля. Беседа, проходившая в каминном зале резиденции "Бочаров ручей", продолжалась около полутора часов.
Во встрече с российской стороны также приняли участие помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, с американской — посол США в РФ Джон Хантсман, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и исполняющий обязанности зам госсекретаря США Филип Рикер.
Ранее во вторник Лавров и Помпео провели почти трехчасовые переговоры. По окончании встречи с Путиным Помпео завершит визит в Россию.
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Политика , Видео , Джон Хантсман , Юрий Ушаков , Сергей Нарышкин , Сергей Лавров , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , США
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