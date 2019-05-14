Встреча Путина с Помпео продолжалась полтора часа

Во встрече с российской стороны также приняли участие помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин , с американской — посол США в РФ Джон Хантсман , спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и исполняющий обязанности зам госсекретаря США Филип Рикер.

Ранее во вторник Лавров и Помпео провели почти трехчасовые переговоры. По окончании встречи с Путиным Помпео завершит визит в Россию.