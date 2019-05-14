Песков раскрыл подробности встречи Путина и Помпео

«Будет Нарышкин, будет Лавров и будет Ушаков», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова журналистам.

На вопрос о том, долго ли будет идти встреча Путина и Помпео, Песков ответил, что от получаса до трех часов, сообщается в Twitter журналиста Дмитрия Смирнова.

Встреча состоится во вторник вечером в Сочи.

Ранее завершились переговоры Лаврова и Помпео. По итогам глава МИД России рассказал о встрече на пресс-конференции.