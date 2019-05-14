Песков раскрыл подробности встречи Путина и Помпео 

Во встрече президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео также примут участие глава МИД Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Будет Нарышкин, будет Лавров и будет Ушаков», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова журналистам.
На вопрос о том, долго ли будет идти встреча Путина и Помпео, Песков ответил, что от получаса до трех часов, сообщается в Twitter журналиста Дмитрия Смирнова.
Встреча состоится во вторник вечером в Сочи.
Ранее завершились переговоры Лаврова и Помпео. По итогам глава МИД России рассказал о встрече на пресс-конференции.