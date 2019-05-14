Москва по-прежнему обеспокоена военным присутствием США в Сирии, считает это линией на затруднение восстановления территориальной целостности страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мне хотелось бы подчеркнуть, что мы по-прежнему озабочены сохраняющимся американским присутствием в Заевфратье. Мы считаем это преднамеренной, осознанной линией на возможное затруднение решения задач полного восстановления суверенитета и территориальной целостности страны", — сказал он журналистам по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.
Он отметил, что остаются сложности с доставкой гумпомощи беженцам в лагере Рукбан, что также обсуждалось в Сочи.
"Разговор был позитивный и скорее с упором, уклоном на поиск путей расширение общего знаменателя, я бы так сказал. Процесс медленный, тем более, что все это весьма политизировано, тем не менее, движение вперед есть", — добавил он.