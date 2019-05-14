МИД обеспокоен присутствием США в Заевфратье

"Мне хотелось бы подчеркнуть, что мы по-прежнему озабочены сохраняющимся американским присутствием в Заевфратье. Мы считаем это преднамеренной, осознанной линией на возможное затруднение решения задач полного восстановления суверенитета и территориальной целостности страны", — сказал он журналистам по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.

Он отметил, что остаются сложности с доставкой гумпомощи беженцам в лагере Рукбан, что также обсуждалось в Сочи.