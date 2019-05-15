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Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в любом месте 

Lenta.ru + ещё 16 22 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом в любом месте. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, передает ТАСС.
«Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе [июньского саммита] «двадцатки» в Японии», — сказал президент. На вопрос журналистов, может ли Австрия стать подходящей площадкой, Путин подчеркнул, что Россия открыта для переговоров в любом месте, если американская сторона «готова к продолжению контактов в таком, особом режиме».
О том, что встреча Путина и Трампа может пройти в рамках саммита G20 в Японии в июне, стало известно в понедельник, 13 мая. Президент США подтвердил это намерение, но в Кремле сообщили, что американская сторона пока официально не запрашивала встречу с Москвой.
Переговоры президентов России и Австрии прошли в Сочи в среду, 15 мая.
Во вторник, 14 мая, Путин встретился с госсекретарем США Майком Помпео и выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона будут восстановлены. По мнению российского президента, Трамп настроен на возобновление связей между двумя странами. Путин выразил надежду, что сейчас для этого создаются все условия.
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Политика , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Австрия
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