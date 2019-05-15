Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в любом месте

«Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе [июньского саммита] «двадцатки» в Японии », — сказал президент. На вопрос журналистов, может ли Австрия стать подходящей площадкой, Путин подчеркнул, что Россия открыта для переговоров в любом месте, если американская сторона «готова к продолжению контактов в таком, особом режиме».

О том, что встреча Путина и Трампа может пройти в рамках саммита G20 в Японии в июне, стало известно в понедельник, 13 мая. Президент США подтвердил это намерение, но в Кремле сообщили, что американская сторона пока официально не запрашивала встречу с Москвой.

Переговоры президентов России и Австрии прошли в Сочи в среду, 15 мая.

Во вторник, 14 мая, Путин встретился с госсекретарем США Майком Помпео и выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона будут восстановлены. По мнению российского президента, Трамп настроен на возобновление связей между двумя странами. Путин выразил надежду, что сейчас для этого создаются все условия.