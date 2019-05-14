Вашингтон хочет, чтобы Москва "протянула руку" новым властям в Киеве для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству для того, чтобы нашелся выход из положения, были решены вопросы по Донбассу. Мы также призываем российское правительство выпустить на свободу экипаж корабля, который был захвачен в Керченском проливе", — сказал Помпео.