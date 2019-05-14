Президент России Владимир Путин прибыл в Астраханскую область в рамках проведения майской серии оборонных совещаний. На подлёте к Ахтубинску самолёт главы государства сопровождало звено из шести Су-57.
Как передаёт РИА Новости, новейшие истребители поднялись в воздух с аэродрома Государственного лётно-испытательного центра (ГЛИЦ) им. Чкалова. При заходе на посадку они сопровождали президентский лайнер по правому борту.
Планируется, что Путин ознакомится с серийными образцами авиационной техники и перспективного вооружения, а также проведёт совещание о социально-экономическом развитии региона.
Ранее Путину в Казани показали модернизированные Ту-160 и Ту-22.