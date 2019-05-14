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Путин прибыл в Ахтубинск в сопровождении шести Су-57 

RT на русском 14 мая 2019
Президент России Владимир Путин прибыл в Астраханскую область в рамках проведения майской серии оборонных совещаний. На подлёте к Ахтубинску самолёт главы государства сопровождало звено из шести Су-57.
Как передаёт РИА Новости, новейшие истребители поднялись в воздух с аэродрома Государственного лётно-испытательного центра (ГЛИЦ) им. Чкалова. При заходе на посадку они сопровождали президентский лайнер по правому борту.
Планируется, что Путин ознакомится с серийными образцами авиационной техники и перспективного вооружения, а также проведёт совещание о социально-экономическом развитии региона.
Ранее Путину в Казани показали модернизированные Ту-160 и Ту-22.
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Политика , Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , Астраханская Область , Ахтубинск
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