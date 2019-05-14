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В посольстве России оценили призыв Британии к новым санкциям 

RT на русском + ещё 3 14 мая 2019
Российское посольство в Великобритании прокомментировало призыв группы британских парламентариев, в том числе главы британской межпартийной парламентской группы по России Криса Брайанта, о введении новых антироссийских санкций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства.
«Сама идея не нова. Поражает то, что раз за разом она звучит из уст человека, чьей непосредственной задачей является развитие отношений Великобритании с Россией», — отметили в диппредставительстве.
Отмечается, что межпарламентские связи между Россией и Британией находятся «в столь плачевном состоянии» из-за неконструктивной позиции Брайанта.
Также указывается, что призывы Брайанта напрямую противоречат недавним заявлениям британского посла Лори Бристоу о стремлении стабилизировать отношения с Россией.
«К сожалению, до сих пор мы не так и не увидели реальных шагов наших британских партнеров в направлении даже этого скромного ориентира», — указано в сообщении.
Ранее глава МИД Британии Джереми Хант призвал осудить Россию за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Политика , Видео , cанкции , Джереми Хант , Николас Мадуро , Крис Брайант , МИД , РИА Новости , Великобритания
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