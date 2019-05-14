В посольстве России оценили призыв Британии к новым санкциям

Российское посольство в Великобритании прокомментировало призыв группы британских парламентариев, в том числе главы британской межпартийной парламентской группы по России Криса Брайанта , о введении новых антироссийских санкций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства.

«Сама идея не нова. Поражает то, что раз за разом она звучит из уст человека, чьей непосредственной задачей является развитие отношений Великобритании с Россией», — отметили в диппредставительстве.

Отмечается, что межпарламентские связи между Россией и Британией находятся «в столь плачевном состоянии» из-за неконструктивной позиции Брайанта.

Также указывается, что призывы Брайанта напрямую противоречат недавним заявлениям британского посла Лори Бристоу о стремлении стабилизировать отношения с Россией.