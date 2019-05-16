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В Госдуме считают необходимым сократить рабочий день с восьми до шести часов 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») допустил, что в перспективе продолжительность рабочего дня может сократиться до шести часов, и считает, что этого времени будет достаточно для человека, работающего в России. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я думаю, что в перспективе нас ожидает сокращение рабочего дня в целом. Надо сокращать рабочий день, например, с восьми часов до шести часов. Надо сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем. Мне кажется, что шесть часов рабочего дня будет достаточно для человека в нашей стране», — сказал С. Вострецов.
Депутат отметил, что дискуссии по этой теме идут в комитете, и напомнил, что вопрос сокращения рабочего дня сегодня — общемировая тенденция.
Парламентарий также прокомментировал предложение своего коллеги, депутата от «Единой России» Виталия Милонова, о включении одного часа на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день. По его мнению, такую идею сложно реализовать.
«Как высчитать? И где будет справедливость в этом плане? Каждый рассчитывает свои возможности и работу по месту. Инициатива, наверное, интересна для людей, но что если человек будет добираться три часа вместо часа, что мы будем делать?», — добавил он.
Как ранее сообщали «Известия», В. Милонов заявил, что направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
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Комментарии5
Политика , Сергей Вострецов , Максим Топилин , Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , АГН "Москва"
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