В Госдуме считают необходимым сократить рабочий день с восьми до шести часов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов «Единая Россия» ) допустил, что в перспективе продолжительность рабочего дня может сократиться до шести часов, и считает, что этого времени будет достаточно для человека, работающего в России . Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва». «Я думаю, что в перспективе нас ожидает сокращение рабочего дня в целом. Надо сокращать рабочий день, например, с восьми часов до шести часов. Надо сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем. Мне кажется, что шесть часов рабочего дня будет достаточно для человека в нашей стране», — сказал С. Вострецов. Депутат отметил, что дискуссии по этой теме идут в комитете, и напомнил, что вопрос сокращения рабочего дня сегодня — общемировая тенденция. Парламентарий также прокомментировал предложение своего коллеги, депутата от «Единой России» Виталия Милонова , о включении одного часа на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день. По его мнению, такую идею сложно реализовать. «Как высчитать? И где будет справедливость в этом плане? Каждый рассчитывает свои возможности и работу по месту. Инициатива, наверное, интересна для людей, но что если человек будет добираться три часа вместо часа, что мы будем делать?», — добавил он. Как ранее сообщали «Известия», В. Милонов заявил, что направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.