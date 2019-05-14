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Когда в Белоруссию отправят нового посла 

Газета.Ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что отправится в Минск в конце мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Мезенцев пока исполняет полномочия сенатора, он возглавляет комитет Совфеда по экономической политике.
Вопрос о досрочном сложении его полномочий сенатора может быть рассмотрен на пленарном заседании 22 мая.
Говоря о том, когда он намерен отправиться в Минск, Мезенцев ответил: " В конце месяца".
В апреле президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Минске и назначил послом Мезенцева.
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Политика , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Владимир Путин , Михаил Бабич , Совет Федерации , Минск
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