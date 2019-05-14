Когда в Белоруссию отправят нового посла

Мезенцев пока исполняет полномочия сенатора, он возглавляет комитет Совфеда по экономической политике.

Вопрос о досрочном сложении его полномочий сенатора может быть рассмотрен на пленарном заседании 22 мая.

Говоря о том, когда он намерен отправиться в Минск, Мезенцев ответил: " В конце месяца".