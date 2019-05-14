Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Козак возглавил правительственную комиссию по ТЭК 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак возглавил правительственную комиссию по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики, следует из распоряжения правительства РФ.
На этой должности Козак сменил бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
Состав комиссии расширился до 40 участников. В президиум комиссии, помимо действующих членов, также вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин, замминистра экономического развития РФ Михаил Расстригин, первый заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Храмов.
В правкомиссию входят руководители российских компаний ТЭК, губернаторы регионов, представители профильных министерств и ведомств.
ТАСС: последние новости
Главы МИД Британии, Франции и ФРГ обсудят в Брюсселе ответ на шаги Ирана по ядерной сделке Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК Путин убежден, что политика давления на Иран со стороны США не принесет результатов
Политика , Аркадий Дворкович , Алексей Алешин , Михаил Расстригин , Игорь Сечин , Дмитрий Козак , Ростехнадзор , Правительство РФ , Роснефть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь51
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко1
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным74
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия
Может, бахнем? Пьяный депутат предложил «отвоевать Курилы»231
Видео
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь
Происшествия Статьи
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково
Происшествия Войска
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Может, бахнем? Пьяный депутат предложил «отвоевать Курилы»
В мире Политика
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение