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Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года утратила силу.
В конце ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что новая доктрина национальной энергобезопасности уже принята, ее должен утвердить президент.
Как отмечал глава Минэнерго Александр Новак, энергобезопасность подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание резервов и сохранение лидирующих позиций на международных рынках.
В доктрине отражено снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников и газового рынка, увеличение потребления сжиженного природного газа.
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