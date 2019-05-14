Медведев поздравил Льва Додина с юбилеем 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя — директора Академического Малого драматического театра — Театра Европы Льва Додина с 75-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.
"Вы — уникальный режиссер-философ, настоящий художник и исследователь, чья невероятная энергия воплощается в блистательные спектакли Малого драматического театра. Театра, который во многом благодаря вам стал Театром Европы и многие годы восхищает поклонников драматического искусства", — подчеркнул премьер-министр.
Медведев отметил, что Додин создает особый язык спектакля, с предельной искренностью и глубиной рассказывает пронзительные человеческие истории.
"Постановки Льва Додина — это всегда живой диалог режиссера и автора, театра и зрителя. И, как учил Константин Станиславский, — вечное стремление к совершенству, поиск идеала", — добавил премьер.
Лев Додин — народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и РФ в области литературы и искусства, премий президента и правительства РФ. В общей сложности Додин поставил свыше 70 драматических и оперных спектаклей.