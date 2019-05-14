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Глава Читы подал в отставку 

Rambler News Service + ещё 7 52 минуты назад
Фото: Public domain
Руководитель администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности, сообщает пресс-центр мэрии города.
«Руководитель администрации городского округа «Город Чита» Олег Васильевич Кузнецов с 15 мая 2019 года подал заявление об уходе с должности по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Со следующего дня исполняющим обязанности руководителя администрации Читы станет Александр Сапожников, добавили в пресс-центре.
Олег Кузнецов был главой Читы с 4 ноября 2016 года. До этого работал директором Читинского энергетического комплекса ТГК-14.
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Политика , Александр Сапожников , Олег Кузнецов , ТГК-14 , Чита
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