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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры 

Р-Спорт + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили участившиеся нарушения боевиками режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Турция
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