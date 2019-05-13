Путин пообещал не допустить развала оборонных предприятий

Президент России заявил, что повторение трагедий, которые были с этим связаны в 90-е годы, невозможно.

Владимир Путин также отметил необходимость активно развивать ВКС, поскольку со временем значение этого вида войск будет только возрастать. Одной из важных задач Воздушно-космических сил он назвал повышение уровня контроля за воздушным пространством. Среди перспективных направлений для ВКС должны быть системы противоракетной обороны, и российская ПВО подтвердила свои характеристики в Сирии, добавил глава государства

Путин подчеркнул также, что защита от гиперзвукового оружия должна появиться в России раньше, чем такие виды вооружения разработают в других странах.

Как передаёт РИА Новости, президент призвал при развитии Вооружённых сил учитывать решение США выйти из ДРСМД.

На сегодня уровень оснащения современной техникой в стратегических войсках достиг 82 процентов, заявил глава государства в ходе совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса.