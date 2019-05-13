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Путин пообещал не допустить развала оборонных предприятий 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России заявил, что повторение трагедий, которые были с этим связаны в 90-е годы, невозможно.
Владимир Путин также отметил необходимость активно развивать ВКС, поскольку со временем значение этого вида войск будет только возрастать. Одной из важных задач Воздушно-космических сил он назвал повышение уровня контроля за воздушным пространством. Среди перспективных направлений для ВКС должны быть системы противоракетной обороны, и российская ПВО подтвердила свои характеристики в Сирии, добавил глава государства
Путин подчеркнул также, что защита от гиперзвукового оружия должна появиться в России раньше, чем такие виды вооружения разработают в других странах.
Как передаёт РИА Новости, президент призвал при развитии Вооружённых сил учитывать решение США выйти из ДРСМД.
На сегодня уровень оснащения современной техникой в стратегических войсках достиг 82 процентов, заявил глава государства в ходе совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса.
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Комментарии2
Политика , Армия , Оружие , Владимир Путин
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