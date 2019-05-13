Ушаков заявил об отсутствии запроса США на переговоры Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал сообщения средств массовой информации о вероятной встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита G20 в японской Осаке. «Нет, ещё не было, такого не было», — приводит его слова РИА Новости. Таким образом Ушаков прокомментировал сообщения некоторых российских СМИ о том, что Вашингтон якобы запросил у Москвы переговоры на высшем уровне. В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что премьер-министр страны Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин проведут встречу в ходе саммита G20 в Японии.