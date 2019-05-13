Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ушаков заявил об отсутствии запроса США на переговоры Путина и Трампа 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал сообщения средств массовой информации о вероятной встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита G20 в японской Осаке.
«Нет, ещё не было, такого не было», — приводит его слова РИА Новости.
Таким образом Ушаков прокомментировал сообщения некоторых российских СМИ о том, что Вашингтон якобы запросил у Москвы переговоры на высшем уровне.
В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что премьер-министр страны Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин проведут встречу в ходе саммита G20 в Японии.
RT на русском: последние новости
Британия назначила нового посла в России Путин рассказал об эмоциях от участия в шествии «Бессмертного полка» Лавров рассчитывает на откровенный разговор с Помпео
Политика , Синдзо Абэ , Юрий Ушаков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен6
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому25
Сердюков получил новую должность626
Самолет Меркель протаранил автомобиль5
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма43
Видео
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Общество
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу
Шоу-бизнес
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова
Общество
Порошенко рассказал о своем будущем
В мире Украина
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому
В мире Украина
Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение