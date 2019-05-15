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«Борьба олигарха Порошенко»: в Госдуме оценили санкции Украины против России 

Газета.Ru + ещё 9 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новые экономические санкции Украины против России. Об этом сообщает RT.
Чепа отметил, что действия Киева носят политический характер. По его мнению, президент Украины Пётр Порошенко делает все, чтобы создать трудности новому президентуе
При этом депутат уверен, что если Зеленский будет с этим бороться, его обвинят в уступках России.
"Это не что иное, как внутренняя борьба. Борьба олигарха Порошенко со своим народом, который проголосовал против него", — уверен Чепа.
Ранее сообщалось, что Украина ввела специальный налог на российские товары.
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Политика , Конфликты , Украина , cанкции , Алексей Чепа , Петр Порошенко , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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