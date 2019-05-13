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Путин поручил чаще проводить форум «Россия — спортивная держава» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин распорядился проводить форум "Россия — спортивная держава" ежегодно, а не раз в два года, как было раньше. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Первый форум "Россия — спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и другие города. В 2018 году форум прошел в Ульяновске, его участниками стали около 3 тыс. человек.
Как ранее заявлял министр спорта Павел Колобков, следующий форум планируется провести в начале октября 2019 года в Нижнем Новгороде.
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