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Лавров назвал темы, которые обсудил на переговорах с Помпео 

РИА Новости + ещё 90 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в двусторонних отношениях, а также Сирию, Венесуэлу и иранскую ядерную сделку.
"А сегодня в развитие того диалога (переговоры Лаврова и Помпео в Финляндии — ред.) обсудили ситуацию и в наших двусторонних делах и обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам, прежде всего, о ситуации в Венесуэле, на Корейском полуострове, в Сирии, в целом в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, на Украине, в Афганистане и положении дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", — сказал Лавров на пресс-конференции.
По словам министра, его разговор с Помпео был "откровенным, полезным".
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Политика , санкции Иран , Сергей Лавров , МИД , США
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