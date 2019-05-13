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Лавров захотел откровенного разговора с Помпео 

Газета.Ru + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава российского МИДа Сергей Лавров признался, что хотел бы откровенного разговора с главой американского Госдепа Майком Помпео. Об этом сообщает РИА "Новости".
До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Россию, запланированный на 13 мая.
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая допустил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке. Источник "Ъ" эту информацию подтвердил.
Ранее стало известно, что МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву.
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Политика , В мире , США , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Газета "Коммерсантъ"
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