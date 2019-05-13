Лавров захотел откровенного разговора с Помпео

Глава российского МИДа Сергей Лавров признался, что хотел бы откровенного разговора с главой американского Госдепа Майком Помпео. Об этом сообщает РИА "Новости".

До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Россию, запланированный на 13 мая.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая допустил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина Дональда Трампа на G20 в японской Осаке. Источник "Ъ" эту информацию подтвердил.

Ранее стало известно, что МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву.