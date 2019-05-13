Путин посетит испытательный центр ВКС в Астраханской области

Президент России Владимир Путин 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область , где осмотрит в испытательном центре Воздушно-космических сил образцы перспективного вооружения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля

«В рамках очередной сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК президент побывает в Государственном лётно-испытательном центре Минобороны России — крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил России», — указано в сообщении.

Также президенту продемонстрируют серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение.

Кроме того, глава государства в Ахтубинске проведёт совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области. В ходе совещания в том числе будут обсуждены вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.