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Путин посетит испытательный центр ВКС в Астраханской области 

RT на русском + ещё 3 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область, где осмотрит в испытательном центре Воздушно-космических сил образцы перспективного вооружения.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«В рамках очередной сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК президент побывает в Государственном лётно-испытательном центре Минобороны России — крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил России», — указано в сообщении.
Также президенту продемонстрируют серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение.
Кроме того, глава государства в Ахтубинске проведёт совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области. В ходе совещания в том числе будут обсуждены вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 13 мая примет министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И.
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Политика , Армия , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Астраханская Область
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