19 лет назад, 13 мая 2000 года, указом президента в России были созданы федеральные округа. Поначалу их было семь: Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.
Тем же указом в стране был реорганизован институт полномочных представителей главы государства: до 2000 года они действовали на уровне регионов. Документ определял права, функции и основные задачи полпредов президента в федеральных округах. Полпред является федеральным государственным служащим и входит в состав Администрации Президента РФ, он подчиняется непосредственно президенту и подотчетен исключительно ему.
Преобразование политического деления и института полномочных представителей было сделано в целях повышения эффективности работы федеральных органов власти и совершенствования системы контроля за исполнением их решений.
Уже в июне 2000 года Северо-Кавказский федеральный округ был переименован в Южный. Черед десять лет президент Дмитрий Медведев разделил этот округ на два — СКФО и ЮФО. А в марте 2014 года указом президента Владимира Путина в России был создан девятый федеральный округ — Крымский. Но в 2016 он был включен в состав ЮФО. В настоящее время в России существует восемь федеральных округов.