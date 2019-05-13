Зачем Россия изменила политическое деление

19 лет назад, 13 мая 2000 года, указом президента в России были созданы федеральные округа. Поначалу их было семь: Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

Тем же указом в стране был реорганизован институт полномочных представителей главы государства: до 2000 года они действовали на уровне регионов. Документ определял права, функции и основные задачи полпредов президента в федеральных округах. Полпред является федеральным государственным служащим и входит в состав Администрации Президента РФ , он подчиняется непосредственно президенту и подотчетен исключительно ему.

Преобразование политического деления и института полномочных представителей было сделано в целях повышения эффективности работы федеральных органов власти и совершенствования системы контроля за исполнением их решений.