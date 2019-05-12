Путин стер улыбки с лиц министров

В канун Дня Победы Владимир Путин собрал в Кремле президентский Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы оценить результаты или, по словам Путина, провести "инвентаризацию" нацпроектов. Разговор вышел не мягким. Понять интонацию можно хотя бы по такому фрагменту.

"Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы — это все наши вопросы с вами, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов. И не в отдаленном будущем, а сейчас", — заявил президент.

Министры Орешкин, Новак, Топилин даже не в хорошем, а просто-таки в отличном настроении. 8 мая. Кремль. Начало заседания по стратегическому развитию.

Расходились, впрочем, все уже без улыбок на лицах. Национальные проекты Путин потребовал как можно быстрее превратить из проектов в реальность.

"Чтобы не было иллюзий, что мы сейчас, как в обычном порядке, потрещим языком, разойдемся и пойдем парад принимать. Парады — парадами. Оркестры — оркестрами. Стране нужен результат работы. Я вас прошу об этом не забывать ни на секунду", — подчеркнул глава государства.

Путин все последние месяцы говорит: люди должны увидеть не отчеты на бумагах, а почувствовать реальные изменения, причем некоторые — уже сейчас.

— Что в первую очередь люди должны почувствовать? Или почувствовали в ближайшее время?

— Улучшится работа первичного звена, — отметила Вероника Скворцова , министр здравоохранения.

"Каждый вице-премьер, каждый министр, который курирует соответствующее направление по нацпроектам, видит и отвечает перед председателем правительства и перед президентом", — сказал Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства, министр финансов.

Все министерства — по словам Путина — должны помочь российскому бизнесу.

"Давайте быстрее! Вместе ищите, вытаскивайте их на рынок. Не устраняйтесь от этой работы. Не делайте вид, что вас это не касается. Я ко всем хочу обратиться", — напомнил Путин чиновникам.

Спокойными за свои интересы, видимо, могут быть компании из Татарстана. Глава республики в кулуарах успел хлопнуть по плечу министра науки, скрыться от посторонних глаз на скамейке с министром энергетики, подробно переговорить с вице-премьером. И они явно обсуждали не только заседание совета.