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Эстония требует от ЕС реакции на «провокации» РФ против Украины 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу 13 мая примет участие в заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает ERR.
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Как отмечается, он планирует призвать европейских коллег отреагировать на "антиукраинскую деятельность" России.
По словам Рейнсалу, недавнее решение Москвы предоставить паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР по урощенной процедуре — это очередной "дестабилизирующий шаг".
Он добавил, что намерен поднять этот вопрос на заседании. Москва, по его словам, не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для выполнения Минских соглашений.
"ЕС должен быть готов решительно отреагировать на это", — подчеркнул Рейнсалу.
Ранее сообщалось, что Эстония попросит для России новых санкций.
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Политика , Европа , Прибалтика , Украина , Брюссель , Эстония
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