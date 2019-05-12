Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу 13 мая примет участие в заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает ERR.
Как отмечается, он планирует призвать европейских коллег отреагировать на "антиукраинскую деятельность" России.
По словам Рейнсалу, недавнее решение Москвы предоставить паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР по урощенной процедуре — это очередной "дестабилизирующий шаг".
Он добавил, что намерен поднять этот вопрос на заседании. Москва, по его словам, не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для выполнения Минских соглашений.
"ЕС должен быть готов решительно отреагировать на это", — подчеркнул Рейнсалу.
Ранее сообщалось, что Эстония попросит для России новых санкций.