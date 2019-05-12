В СПЧ отреагировали на заявления Рады о «нарушении прав» коренных народов в России

Член СПЧ и президиума совета по межнациональным отношениям при президенте России Александр Брод прокомментировал намерение украинских парламентариев обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России , в частности на Кавказе, Урале и в Сибири. Брод в заявлении, опубликованном в Facebook Московского бюро по правам человека, отметил, что украинские парламентарии «подзабыли Гоголя ». «Порошенко и его компания пытаются напоследок из-под забора цапнуть побольнее. Вот придумали историю про «системные нарушения прав коренных народов в России». До этого боролись за крымских татар. Но, видимо, тема себя исчерпала за неимением фактуры. Теперь сочинили новый миф про угнетение народов Северного Кавказа, Урала и Сибири. Только сами народы про эти нарушения не говорят, иначе услышали бы их давно», — говорится в заявлении. «Подзабыли радетели за права коренных народов творчество уроженца Полтавской губернии, земляка Николая Васильевича Гоголя. Его бессмертная пьеса «Ревизор» начинается словами народной пословицы — «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», — отметил Брод. Он напомнил, что в 2017 году венгерское правительство выразило решительный протест в связи с новым законом об образовании, который одобрила Верховная рада . «Он фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах», — пояснил член СПЧ. «Глава МИД Венгрии заявил тогда: «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей». Синхронно обеспокоенность выразили Польша и Румыния, так как закон ущемляет интересы и их соотечественников, проживающих на территории Украины», — напомнил Брод. «А недавно принятый закон о языке, который не только до Киева, но и до добра не доведет. Ведь если следовать ему, то использование любых других языков может быть приравнено к попытке «свержения государственного строя». Специальные инспекторы-ищейки будут следить, кто на какой мове гутарит, и тут же доносить на врагов. Не случайно эту ситуацию в Крыму справедливо назвали «языковым гестапо», — подчеркивается в заявлении. «А всплески антисемитизма в период госпереворота 2014-го, а дискриминация православных, а постоянные гонения на русских? Так что вместо злобных нападок на соседа посмотрели бы на сорняки и грызунов в своем огороде. Есть чем заняться новоизбранному президенту, который никак не дождется своей инаугурации. Надеюсь, за это время Украина не распадется», — заключил Брод. Напомним, партия «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде собирается обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Урале и в Сибири. Сенатор Андрей Климов , комментируя планы украинских парламентариев, посоветовал Верховной раде заняться очевидными проблемными вопросами у себя в стране, которые находятся в крайне плохом состоянии.