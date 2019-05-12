Названы темы переговоров Помпео в России

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал темы переговоров, которые пройдут в России в середине мая. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, он намерен обсудить на встрече ситуацию в Венесуэле Афганистане , а также Сирии

"Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией", — отметил Помпео.

При этом он подчеркнул, что, если Россия и США не найдут общие интересы, то они пойдут разными путями.

Однако он уточнил, что страны могут договориться и совместно работать в Сирии и Афганистане.

Ранее сообщалось, что визит Помпео продлится с 12 по 14 мая.