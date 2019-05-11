В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Он назвал недопустимым «волюнтаристское назначение судей Верховного суда, добропорядочность которых вызывала вопросы» в последние дни работы Порошенко на президентском посту.

"Расчёт таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим", — пояснил Данилюк.

По его словам, люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори, получают меньше доверия как общества.

Как они будут работать? Это называется «доживать по-новому ». И это выглядит мелковато Все таки, уходя, лучше за собой убрать.

Порошенко в последние дни произвел несколько кадровых перестановок. В частности, действующий глава государства сменил начальника президентской охраны, назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда и нового члена Нацсовета Украины. кадровых пескольким военнослужащим.