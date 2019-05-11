Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» 

Р-Спорт + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы. Об этом в интервью Liga.net заявил советник нового главы государства Александр Данилюк.
Он назвал недопустимым «волюнтаристское назначение судей Верховного суда, добропорядочность которых вызывала вопросы» в последние дни работы Порошенко на президентском посту.
"Расчёт таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим", — пояснил Данилюк.
По его словам, люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори, получают меньше доверия как общества.
Как они будут работать? Это называется «доживать по-новому ». И это выглядит мелковато Все таки, уходя, лучше за собой убрать.
Порошенко в последние дни произвел несколько кадровых перестановок. В частности, действующий глава государства сменил начальника президентской охраны, назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда и нового члена Нацсовета Украины. кадровых пескольким военнослужащим.
Р-Спорт: последние новости
Полиция отпустила организатора аналога "Бессмертного полка" в Киеве Путин выразил соболезнования родным и близким Доренко Япония пригласила Путина на церемонию интронизации нового императора
Комментарии
Политика , В мире , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»74
Совпадение? Новый поворот в истории с гибелью Доренко22
Взрыв в Латвии: НАТО несет потери331
«Зеленский окружен врагами США»52
Утеряны навсегда? В Крыму затонули картины Айвазовского7
Видео
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»
Украина В мире
В России заговорили о «капитуляции» Донбасса
Политика Конфликты
Вернулся к Степаненко? Петросян порвал с молодой любовницей
Шоу-бизнес Статьи
На затонувшем в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Общество
Крымчане не простили Доренко фразу о корнях и могилах
Общество
Бузова ответила Ивлеевой на оскорбление
Шоу-бизнес
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву
Политика В мире
«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы
Шоу-бизнес
Взрыв в Латвии: НАТО несет потери
Армия Войска
«Зеленский окружен врагами США»
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение