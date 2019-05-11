Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью «Парламентской газете» сообщил, что основной темой обсуждения совета губернаторов России и Японии 13 мая в Москве станет ктивизация гуманитарных контактов.
«Важнейшей темой для обсуждения станет активизация гуманитарных контактов — это молодёжные, образовательные, научные, культурные обмены на уровне регионов двух стран», — заявил Косачёв.
Он отметил, что отдельно планируется обсудить «перспективы взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса двух стран».
«Другая актуальная тема — развитие инновационной экономики, и в частности цифровых технологий», — добавил Косачёв.
Ранее в Министерстве иностранных дел Японии заявили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин проведут встречу во время саммита G20 в Японии.