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Косачёв назвал темы обсуждения совета губернаторов России и Японии 13 мая 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью «Парламентской газете» сообщил, что основной темой обсуждения совета губернаторов России и Японии 13 мая в Москве станет ктивизация гуманитарных контактов.
«Важнейшей темой для обсуждения станет активизация гуманитарных контактов — это молодёжные, образовательные, научные, культурные обмены на уровне регионов двух стран», — заявил Косачёв.
Он отметил, что отдельно планируется обсудить «перспективы взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса двух стран».
«Другая актуальная тема — развитие инновационной экономики, и в частности цифровых технологий», — добавил Косачёв.
Ранее в Министерстве иностранных дел Японии заявили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин проведут встречу во время саммита G20 в Японии.
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Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Константин Косачев , Совет Федерации , Парламентская газета , Москва , Япония
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