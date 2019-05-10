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Япония пригласила Путина на интронизацию императора Нарухито 

RT на русском + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Японская сторона пригласила президента России Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито, которая состоится в октябре 2019 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство Японии.
«Япония направила приглашения президенту как главе Российской Федерации», — отметили в диппредставительстве.
Уточняется, что приглашения были переданы российским посольству и МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой японского внешнеполитического ведомства Таро Коно выразил надежду на благодатные отношения Москвы и Токио при императоре Нарухито.
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Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Япония
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