Москва усматривает в действиях США в Азиатско-Тихоокеанском регионе угрозу для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на японской территории элементов глобальной системы ПРО, наращиванию своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где США рушат все имеющиеся договоренности. Мы усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", — сказал Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.