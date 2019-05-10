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Посол России в США: Москва не делит Победу на свою и чужую 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Russian Embassy in the USA/Twitter.com/Global Look Press
Россия не делит победу союзников во Второй мировой войне «на свою и чужую» и помнит встречу на Эльбе. Об этом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов на торжественном приёме в российской дипмиссии по случаю 74-летия разгрома гитлеровской Германии.
"Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Помним помощь союзников по антигитлеровской коалиции. Помним историческую встречу на Эльбе. Сплочённость и взаимовыручка, продемонстрированные в годы братства по оружию, остаются примером объединения народов ради мира и стабильности", — цитирует Антонова РИА Новости.
Российский дипломат подчеркнул, что осознание тотальной угрозы нацизма пришло не сразу и потребовались «годы и миллионы жертв».
Дух союзничества, который прошёл закалку во время войны, и сегодня должен служить образцом международного партнёрства для противодействия общим вызовам безопасности, — продолжил Антонов.
Он напомнил, что на борьбу с нацизмом поднялись все, проживающие в СССР народы, которые вместе боролись с врагом на фронтах. Антонов призвал помнить уроки Второй мировой войны и не допускать пересмотра её итогов, а также «противостоять попыткам героизации нацистов и их пособников, выстраивать систему равной и неделимой безопасности».
Как писал News.ru, ранее президент Украины Пётр Порошенко высказался об акции «Бессмертный полк». Её участников шествия он назвал «ряжеными», а Россию обвинил в попытках «монополизировать победу над нацизмом».
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Политика , Петр Порошенко , Анатолий Антонов , РИА Новости , США
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