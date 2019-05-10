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Лужков назвал Доренко «гением зла» 

РИА Новости + ещё 3 43 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в беседе с РБК прокомментировал смерть журналиста Сергея Доренко, назвав его "гением зла".
В ходе избирательной кампании 1999 года в Госдуму Доренко, будучи ведущим программы на телеканале ОРТ, в прайм-тайм активно критиковал блок Лужкова и Евгения Примакова, что привело к его поражению на выборах.
"У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной", — заявил бывший столичный градоначальник. При этом он назвал журналиста талантом, "пропитанным злобой".
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в четверг в столице. Журналист ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал, рассказал источник РИА Новости. По его словам, смерть Доренко носила естественный характер и не была следствием ДТП.
Как сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах, предварительной причиной смерти журналиста является острая сердечная недостаточность.
По словам одного из соратников Доренко, журналист будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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Комментарии3
Политика , Общество , Юрий Лужков , Евгений Примаков , Сергей Доренко , Госдума , Первый канал , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , РБК
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