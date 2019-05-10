Лужков назвал Доренко «гением зла»

В ходе избирательной кампании 1999 года в Госдуму Доренко, будучи ведущим программы на телеканале ОРТ, в прайм-тайм активно критиковал блок Лужкова и Евгения Примакова , что привело к его поражению на выборах.

"У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной", — заявил бывший столичный градоначальник. При этом он назвал журналиста талантом, "пропитанным злобой".

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в четверг в столице. Журналист ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал, рассказал источник РИА Новости. По его словам, смерть Доренко носила естественный характер и не была следствием ДТП.

Как сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах, предварительной причиной смерти журналиста является острая сердечная недостаточность.

По словам одного из соратников Доренко, журналист будет похоронен на Троекуровском кладбище.