Трамп заявил о желании поладить с Россией и Китаем 

Президент США Дональд Трамп заявил о своём желании выстроить хорошие отношения с Россией и Китаем. Трансляцию брифинга американского лидера вёл C-SPAN.
По его словам, ФРГ ежемесячно платит России« миллиарды долларов за трубопровод» и таким образом даёт средства «так называемому врагу».
«Я не хочу её называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — заявил он.
Также Трамп заявил, что Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР.