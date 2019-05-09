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Трамп заявил о желании поладить с Россией и Китаем 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о своём желании выстроить хорошие отношения с Россией и Китаем. Трансляцию брифинга американского лидера вёл C-SPAN.
По его словам, ФРГ ежемесячно платит России« миллиарды долларов за трубопровод» и таким образом даёт средства «так называемому врагу».
«Я не хочу её называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — заявил он.
Также Трамп заявил, что Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР.
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Политика , В мире , Дональд Трамп , Китай , США
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