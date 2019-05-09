Трамп заявил о желании поладить с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о своём желании выстроить хорошие отношения с Россией Китаем . Трансляцию брифинга американского лидера вёл C-SPAN. По его словам, ФРГ ежемесячно платит России« миллиарды долларов за трубопровод» и таким образом даёт средства «так называемому врагу». «Я не хочу её называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — заявил он. Также Трамп заявил, что Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР.