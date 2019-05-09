Сенатор осудил возбуждение на Украине дел за использование георгиевской ленты 9 мая

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал составленные украинской полицией 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.

«Всё дело в том, что составлено всего 13 протоколов. Я уверен, в этот день на улицы Украины с георгиевскими ленточками вышли тысячи и десятки тысяч человек. Несмотря на ту политику, которую проводит нынешняя киевская власть, граждане страны чтят этот великий день», — сказал Цеков.

Сенатор также отметил, что для подавляющего большинства граждан Украины 9 мая остаётся праздником Победы.

«Составленные протоколы — показатель того, что нынешняя власть не смогла уничтожить память о великом событии в нашей совместной жизни», — заключил он.

Ранее на Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.

Отмечается, что были также возбуждены пять уголовных дел «за использование запрещённой на Украине символики», которые связаны с «пропагандой» коммунистического и нацистского режимов.