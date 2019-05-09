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Сенатор осудил возбуждение на Украине дел за использование георгиевской ленты 9 мая 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал составленные украинской полицией 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
«Всё дело в том, что составлено всего 13 протоколов. Я уверен, в этот день на улицы Украины с георгиевскими ленточками вышли тысячи и десятки тысяч человек. Несмотря на ту политику, которую проводит нынешняя киевская власть, граждане страны чтят этот великий день», — сказал Цеков.
Сенатор также отметил, что для подавляющего большинства граждан Украины 9 мая остаётся праздником Победы.
«Составленные протоколы — показатель того, что нынешняя власть не смогла уничтожить память о великом событии в нашей совместной жизни», — заключил он.
Ранее на Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Отмечается, что были также возбуждены пять уголовных дел «за использование запрещённой на Украине символики», которые связаны с «пропагандой» коммунистического и нацистского режимов.
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Комментарии1
Политика , Украина , Сергей Цеков , Совет Федерации
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