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Володин, Рогозин, Кадыров и Собянин поздравили россиян с Днем Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также мэр Москвы Сергей Собянин поздравили россиян с Днем Победы и пожелали ветеранам крепкого здоровья.
"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! Для нас этот праздник особый. Ценой миллионов жизней наши отцы и деды отстояли нашу страну, спасли мир от фашизма. Это день великой радости и глубокой скорби. Память о священном подвиге навсегда останется в наших сердцах. Спасибо вам, дорогие ветераны! Крепкого здоровья, счастья и мира всем", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравил россиян с праздником, отметив, что народ никогда не забудет подвиг соотечественников, которые ценой своих жизней спасли Родину от фашизма.
"Желаю здоровья уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны", — добавил Кадыров.
Рогозин напомнил о достижениях СССР в космосе и атомной сфере после победы в войне.
"Уже через несколько лет после победных салютов, когда еще наши города не оправились от ран, страна уже смогла постоять за себя в мире, начав успешно реализовывать атомные и ракетные проекты. Советскому Союзу удалось добиться значительных успехов в науке и технике, в покорении космоса, и это было сделано послевоенным молодым поколением, впитавшим в себя дух победителей", — приводятся слова Рогозина на сайте госкорпорации.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что с мая 1945 года выросло не одно поколение, однако ветераны, которым сейчас уже более 90 лет, не стареют душой и по-прежнему в строю, несмотря на физические недуги и страшные испытания войны.
"Как нам, никогда не видевшим войны, понять, что пережили вы? Как осмыслить масштаб ваших свершений? Ни книги, ни фильмы об этом по-настоящему не расскажут. Но жива память, которую вы оставили детям и внукам. И которую мы теперь передаем своим потомкам", — говорится в телеграмме, размещенной на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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Политика , Общество , Дмитрий Рогозин , Рамзан Кадыров , Сергей Собянин , Вячеслав Володин , Роскосмос , Госдума , Mos.ru , Москва , Чеченская Республика
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