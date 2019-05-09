Володин, Рогозин, Кадыров и Собянин поздравили россиян с Днем Победы

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! Для нас этот праздник особый. Ценой миллионов жизней наши отцы и деды отстояли нашу страну, спасли мир от фашизма. Это день великой радости и глубокой скорби. Память о священном подвиге навсегда останется в наших сердцах. Спасибо вам, дорогие ветераны! Крепкого здоровья, счастья и мира всем", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравил россиян с праздником, отметив, что народ никогда не забудет подвиг соотечественников, которые ценой своих жизней спасли Родину от фашизма.

"Желаю здоровья уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны", — добавил Кадыров.

Рогозин напомнил о достижениях СССР в космосе и атомной сфере после победы в войне.

"Уже через несколько лет после победных салютов, когда еще наши города не оправились от ран, страна уже смогла постоять за себя в мире, начав успешно реализовывать атомные и ракетные проекты. Советскому Союзу удалось добиться значительных успехов в науке и технике, в покорении космоса, и это было сделано послевоенным молодым поколением, впитавшим в себя дух победителей", — приводятся слова Рогозина на сайте госкорпорации.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что с мая 1945 года выросло не одно поколение, однако ветераны, которым сейчас уже более 90 лет, не стареют душой и по-прежнему в строю, несмотря на физические недуги и страшные испытания войны.